12-06-2020, Patrick Wind, Ruben H. & Robin Feukens - 112Groningen.nl

Brand in bedrijfsbusje op A28 bij de Punt

De Punt - De brandweer van Eelde werd vrijdag aan het eind van de middag, omstreeks tien voor zes, gealarmeerd voor een autobrand op de A28 ter hoogte van De Punt.

Uit de laadruimte van een bedrijfsbusje kwam rook vandaan. Toen men de bus langs de kant van de weg zette, bleek het dat er brand was ontstaan. Vermoedelijk is de oorzaak van de autobrand een technisch mankement.



Brandweerlieden hadden het brandje in de laadruimte snel onder controle en hebben ergere schade weten te voorkomen. Rijksstraatweg had één rijstrook richting Assen gestremd voor het verkeer. Het bedrijfsbusje werd door een bergingsbedrijf afgesleept.