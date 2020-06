13-06-2020, Patrick Wind 112Gr.

Woningbrand Koninginnelaan Groningen

Groningen - Op de Koninginnelaan in Groningen kwam zaterdagmorgen om 11:20 uur een woningbrand binnen bij de meldkamer in Drachten. De bewoners waren al snel veilig buiten.

Een doek in de vensterbank vatte vermoedelijk vlam, hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk. De brand zelf was snel onder controle. De woning werd door de brandweer daarna geventileerd. Niemand raakte gewond.