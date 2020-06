13-06-2020, Jordi Haverdings/www.Infoleek.nl & tweet Wis_JeroenB

File op A7 door ongeval bij Westpoort

Westpoort - De A7 ter hoogte van Westpoort was zaterdagmorgen enige tijd afgesloten. Hier heeft een camper of een auto een klapband gekregen waardoor ze met elkaar in botsing zijn gekomen. Een file was het gevolg.

De auto tolde en kwam via de vluchtstrook tot stilstand. Berging is opgestart maar de werkzaamheden zouden nog even duren omdat de weg ook nog schoongeveegd moet worden. Rijkswaterstaat heeft de weg afgezet. tweet