14-06-2020, Oogtv.nl (Bron)

Code geel: Waarschuwing voor regen- en onweer

Groningen - De kans dat er zondag buien gaan ontstaan waarbij er veel neerslag kan vallen is groter dan op zaterdag. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis. Aldus Oogtv





“Zaterdag was er van de zware buien niet veel te merken”, vertelt Kamphuis. “In Duitsland werden ze in de middag ontwikkeld, kwamen ook de grens met Nederland over, maar trokken zich daarna weer terug. Zondag is de situatie echt anders. De tong met warme lucht, gevangen in een gordel van lagedruk gaat aan de wandel en trekt in de loop van de dag vanuit Duitsland geleidelijk aan oostwaarts ons land binnen. Zaterdag zouden buien moeten ontstaan op de grens met het binnen dringen van koelere lucht. Nu gaat de hele bel warme lucht van plek veranderen en daarbij stroomt vanuit het westen koelere lucht vanaf zee het land binnen.”

De kans dat er buien gaan vallen is volgens Kamphuis groter dan op zaterdag. “In de ochtend is het vrijwel overal nog droog. De temperatuur loopt bij een zwakke noordwestenwind op naar zo’n 22 of 23 graden. In de middag neemt de kans op buien vanuit het oosten geleidelijk toe. Een eerste exemplaar zou ons al voor 15.00 uur kunnen bereiken. Daarna neemt de kans op georganiseerde buiigheid toe. In de avond en in de nacht naar maandag wordt dit doorgezet. De buien hebben een trage bewegingssnelheid zodat er lokaal veel regen kan vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en ook windstoten zijn niet ondenkbaar. Het buienfront gaat maandagochtend ons gebied verlaten.”

Vanwege de buien heeft het KNMI ‘code geel’ afgekondigd. Deze waarschuwing geldt zondagmiddag vanaf 17.00 uur.