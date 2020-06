13-06-2020, Oogtv.nl (Bron)

Waarschuwing voor regen- en onweersbuien

Groningen - Het KNMI heeft de waarschuwing voor regen- en onweersbuien voor de provincie Groningen vervroegt. De waarschuwing gold aanvankelijk vanaf 15.00 uur maar geldt nu vanaf 13.00 uur. Zegt Oogtv

Behalve voor Groningen geldt ‘code geel’ ook voor de provincies Drenthe, Friesland en Overijssel. Volgens het KNMI kunnen er vanaf 13.00 uur onweersbuien ontstaan waarbij er kans is op hagel, veel neerslag in korte tijd en windstoten tot zestig kilometer per uur. De verwachting is dat de activiteit van de buien in de loop van de avond afneemt.

Code geel geldt tot zaterdagavond 22.00 uur.

