13-06-2020, Marc Dol - 112Gr.

Auto slaat over de kop bij Vlagtwedde

Vlagtwedde - Op de Weenderstraat bij Vlagtwedde is zaterdagmiddag een auto met aanhanger over de kop geslagen.

Waardoor de combinatie over de kop is geslagen is niet bekend. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder bij een nabijgelegen boerderij onderzocht. Voor zover bekend hoefde de bestuurder niet mee naar het ziekenhuis. Bergingsbedrijf Willem Keizer heeft de auto en aanhanger geborgen.