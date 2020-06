13-06-2020, 112Groningen.nl

Fietser ernstig gewond na ongeval met automobilist

Saaxumhuizen - Een fietser is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Hornsterweg in Saaxumhuizen.

Het ongeval gebeurde rond half drie op de kruising met de Nienhuisweg. Door nog onbekende oorzaak werd de fietser geschept door een automobilist. De weg was tijdelijk afgesloten door de politie in verband met het onderzoek.



De fietser is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De politie zette het ongeval op papier en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De fiets en de auto raakten door het ongeval fors beschadigd.