13-06-2020, Marc Dol - 112Groningen.nl

Politie vindt wapens en projectiel tijdens inval in tattooshop, één persoon aangehouden

Stadskanaal - De politie heeft zaterdagmiddag bij een inval in een tattooshop in Stadskanaal onder andere wapens en verdachte projectielen gevonden.

Het gaat om een tattooshop aan de Glaslaan in Stadskanaal. De eigenaar van het pand, een man, is door de politie aangehouden bij de inval.



Een woordvoerder van de Groningse politie kan inderdaad bevestigen dat er bij de inval verschillende wapens zijn aangetroffen. Het is nog onbekend om wat voor soort wapens het gaat, dit zal moeten worden onderzocht.



Een speciaal team van de politie deed onderzoek in het pand. De politie werd hierbij ondersteund door de explosieven opruimings dienst defensie (EODD) omdat er bij de inval (meerdere) onbekende projectiel(en) werden aangetroffen.



Ook de recherche was ter plekke en deed onder andere sporenonderzoek. De straat was door de politie afgezet in verband met het onderzoek in het pand.