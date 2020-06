14-06-2020, 112Groningen

Man(28) aangehouden na verlaten plaats ongeval

Delfzijl - Zaterdagavond rond 23:15 uur is bij het Menno van Coehoornplein in Delfzijl een man(28) uit Delfzijl aangehouden.

De rode Bmw had kort daarvoor op de Stadsweg In Garrelsweer twee auto`s beschadigd en twee tuinen. Toen bewoners hem aanspraken bedreigde hij de mensen en vluchtte de man. Hij werd in een woning aangehouden zegt de politie tegen 112Groningen.

Bij zijn aanhouding verdacht de politie de man van het gebruik van alcohol en-of verdovende middelen. Toen hij op het politie bureau aankwam weigerde de man een bloedproef en was recalcitrant, dat heeft gevolg dat hij sowieso een proces verbaal krijgt en een `hoge straf vanwege de weigering` aldus Paul Heidanus van de politie. Meewerken aan een controle is altijd beter aldus Paul. De auto werd afgesleept. De man zit nog vast en wordt zondag verhoord.