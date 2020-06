14-06-2020, Auke Mulder - 112Groningen.nl

Twee voertuigen in botsing op N388 nabij Oldekerk

Oldekerk - Op de kruising N388- Munnikeweg met de Kuzemerweg nabij Oldekerk zijn zondagmiddag omstreeks tien over één twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen.

De hulpdiensten, waaronder de brandweer van Grootegast, werden om 13:09 uur gealarmeerd voor het verkeersongeval. Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing, één van de voertuigen belandde door het ongeval bijna in een nabijgelegen sloot.



De inzittenden van de voertuigen werden door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op hun verwondingen. Het is onbekend hoeveel slachtoffers er uiteindelijk zijn overgebracht naar het ziekenhuis.



Verkeersanalisten van de politie deden ter plekke onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak, dit is niet bevestigd. Beide voertuigen raakten door het ongeval beschadigd en moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept. Door het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.