14-06-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Fietser gewond bij ongeval op Aweg in de stad

Groningen - Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Aweg is een fietser gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 14.10 uur. Het is gebeurd op het fietspad dat parallel loopt aan de Aweg op het gedeelte waarbij de straat overgaat in het Hoendiep. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend.





Naar alle waarschijnlijk is de fietser in botsing gekomen met een scooterrijder. De fietser kwam daarbij ten val. Omstanders hebben eerste hulp verleend. Nadat de ambulance ter plaatse was hebben ambulanceverpleegkundigen deze taak overgenomen. Het slachtoffer is na stabilisatie overgebracht naar het ziekenhuis.