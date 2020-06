14-06-2020, 112Groningen.nl & Foto via tweet Weginspecteur Jeroen

Automobilist komt tegen geleiderail tot stilstand na eenzijdig ongeval

Beerta - Op de A7 ter hoogte van Winschoterzijl is zondagavond een automobilist met zijn voertuig van de weg geraakt en tegen de geleiderail tot stilstand gekomen.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de automobilist met zijn voertuig van de weg raakte, de politie zal hier onderzoek naar gaan doen.



Ten tijde van het ongeval had Rijksstraatweg twee rijstroken afgesloten in verband met een veilige werkomgeving voor de overige hulpdiensten. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept. De aannemer zal vanavond een spoedreparatie uitvoeren aan de zwaar beschadigde geleiderail.