15-06-2020, 112Groningen.nl & bron Wijkagent Jorge Castro

Ruit vernield bij kinderdagverblijf, politie zoekt getuigen

Groningen - Afgelopen weekend heeft er bij kinderdagverblijf 'de Regenboog' aan de Eikenlaan in Selwerd een vernieling plaatsgevonden.

Bij deze vernieling is een ruit ingegooid/ ingeslagen door een onbekend persoon of meerdere personen. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar mogelijke daders van deze vernieling.





Heeft u iets gezien of gehoord óf heeft u informatie over deze zaak. Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op 0800-7000.

Ook kunt u contact opnemen met de wijkagent via zijn Twitter-account @jorgeg_castro.

De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.