15-06-2020, Oogtv.nl (Bron)

Man uit Groningen rijdt dronken rond in Leeuwarden

Leeuwarden - Een 31-jarige man uit de gemeente Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs kwijt geraakt in Leeuwarden omdat hij dronken door de Friese hoofdstad reed. Dat meldt de politie maandagochtend. Aldus Oogtv.nl.