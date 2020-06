15-06-2020, RTvnoord.nl bron & Marc Dol 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl

Aangehouden tatoeëerder(55) in verleden door politie neergeschoten (Video)

Nieuw Buinen - De man van het stel dat afgelopen zaterdag in Stadskanaal werd aangehouden vanwege wapenbezit, werd in 2005 neergeschoten door de politie bij een brand in een nabijgelegen bandenopslag. Zegt rtvnoord.nl

Het gaat om Jannes G, eigenaar van ‘Tattoo en Piercing Shop House of Pain(t)’. Meer op Rtvnoord.nl