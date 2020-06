GOED NIEUWS! 👏 De vluchten van @transavia naar #Mallorca en #Kreta worden vanaf 1 juli a.s. hervat vanaf GAE. Vooralsnog voor de maanden juli en aug. Of de periode verder uitgebreid wordt, is nog niet bekend. We zijn enorm verheugd dat we binnenkort reizigers mogen ontvangen! 😃 pic.twitter.com/HvQuRD4kWs