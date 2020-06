15-06-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Negatief zwemadvies voor Hoornseplas in Groningen

Groningen - Er geldt vanaf maandag een negatief zwemadvies voor de Hoornseplas. De oorzaak is zwemmersjeuk.

Volgens de website zwemwater.nl is uit controles gebleken dat er in het water zwemmersjeuk is aangetroffen. Omdat dit een grote kans op huidirritatie teweeg brengt is er een negatief zwemadvies uitgegeven. Zwemmers en strandgasten worden door middel van borden gewaarschuwd voor het gevaar. De waarschuwing geldt alleen voor de Hoornseplas, niet voor het Hoornsemeer en het Paterswoldsemeer.



Zwemmersjeuk zijn bultjes die intens jeuken. Meestal verdwijnt die jeuk binnen twaalf uur. Als je vaker zwemmersjeuk oploopt kun je hoofdpijn of koorts krijgen en kunnen de pijnlijk jeukende bultjes langer aanhouden. Na een paar dagen verdwijnt de huiduitslag. De jeuk wordt veroorzaakt door larven die de huid binnendringen en daar afsterven. Deze larven zitten vaak in poelslakken en hechten zich normaal gesproken aan vogels. Ze leven in zoet water en zijn met het blote oog niet te zien.



