16-06-2020, Marc Dol - 112Groningen.nl & tekstbron RTVNoord

Leerling basisschool in Stadskanaal besmet met coronavirus (Update)

Stadskanaal - Een leerling uit groep 5-6-7 op de openbare basisschool 'De Oleander' in Stadskanaal is besmet met het coronavirus. Dat meldt de schooldirectie maandag in een mail richting de ouders.