16-06-2020, 112Groningen.nl

Politie zoekt eigenaar van verloren fiets in Haren

Haren - Afgelopen zondag, 14 juni, reed er een auto met caravan van de Viermat in de richting van de Cantersveen in Haren.

In de bocht viel er een Giant herenfiets van het fietsenrek van de caravan af. Vermoedelijk heeft de bestuurder van de auto dit niet vernomen en is daarom doorgereden.



De fiets werd door de politie veiliggesteld en meegenomen naar het politiebureau. De politie is opzoek naar de eigenaar van de verloren fiets.



Bent u óf kent u de eigenaar van de verloren fiets, dan kunt u contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer: 2020158145.