16-06-2020, Bron: Facebook Ommelanden West Politie, en foto

Illegaal vuurtje stoken is verboden

Zevenhuizen - Maandagavond kreeg de politie een melding van een brandje in een park/bosje bij Zevenhuizen. Ter plaatse troffen zij dit plekje aan.

Het ziet er hartstikke gezellig uit en het is mooi opgezet, maar een vuurtje stoken in een bos - al helemaal met droogte - is niet heel verstandig en bovendien verboden zegt de politie op Facebook.

Daarnaast troffen zij er enkele folderpakketten aan en lag er her en der nog plastic. Er is gezien dat er jeugd is weggestoven, dus dit bericht is ook gericht aan hen: houd het netjes, en het gezellig hebben kan ook zonder vuurtje.