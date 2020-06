16-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Gewonde bij kop-staart botsing op de N370 bij Groningen

Groningen - Een personenauto en een bedrijfsbusje zijn dinsdagmiddag betrokken geraakt bij een ongeval op de Laan 1940-1945 (N370) in Groningen.

Door nog onbekende oorzaak botsten de twee voertuigen op elkaar. Het ging om een zogeheten kopstaart-botsing, dat omstreeks twintig over twaalf plaats vond.



Bij het ongeval raakte de bestuurder van het bedrijfsbusje gewond. Een ambulance verpleegkundige, die dienst deed op de motor, heeft de man gestabiliseerd waarna deze met onbekend letsel is overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.



De bestuurster van de personenauto bleef ongedeerd en raakte niet gewond. De politie had door het ongeval één rijstrook afgesloten. Takel- en bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk heeft de fors beschadigde voertuigen afgesleept.