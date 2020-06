16-06-2020, 112Groningen.nl

Opmerkelijke diefstal: vlaggen en wimpels gestolen in Scheemda

Scheemda - Afgelopen vrijdagnacht, 12 op 13 juni 2020, is er in Scheemda een strooptocht geweest. In de Esborgstraat werden diverse vlaggen en wimpels gestolen.