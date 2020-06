16-06-2020, Martin Nuver 112Gr.

Gewonde na eenzijdig ongeval N46

Groningen - Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de N46 is een auto in een sloot belandt.

Het ongeluk gebeurde rond 15.20 uur. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”. “Het ongeluk vond plaats in een bocht vanaf de N46 richting de Noordzeeweg. Een automobilist is door onduidelijke redenen de controle over het voertuig kwijtgeraakt en vervolgens in een sloot beland. De bestuurder raakte gewond en is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Door het ongeluk werd door Rijkswaterstaat één rijstrook afgesloten. “Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald en weggesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.”

Dvhn

Tv Noord