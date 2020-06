16-06-2020, Michael Huising & Joey Lameris 112Gr,. & Patrick Wind 112Gr. & Oogtv bron

Stroomkast verwoest door brand in Helpermaar (Video)

Groningen - In een stroomkast aan de Vasalislaan in de wijk Helpermaar is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Zo’n 1.300 adressen in de wijk zitten zonder elektriciteit. Zegt Oogtv

De melding van de brand kwam rond 15.55 uur binnen bij de hulpdiensten. De Groninger brandweer rukte daarop uit met een tankautospuit en een poederaanhanger. “Je hoort ook regelmatig plofjes, alsof er zekeringen aan het knappen zijn.” De hulpdiensten hebben een gebied rond de kast afgesloten. “Ondertussen melden zich hier steeds meer mensen uit de wijk dat ze geen elektriciteit meer hebben.” Rond 16.45 uur staat de stroomkast volledig in lichterlaaie. Uitgebrand Rond 17.15 uu ris de stroomkast volledig verwoest. “Van de kast is niets meer over. Alleen de betonnen muurtjes staan nog. De brandweerlieden houden nog altijd de situatie in de gaten. Ze zijn in gesprek met energiebedrijf Enexis hoe de situatie aangepakt moet worden.” Brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd liet eerder weten dat er niet geblust wordt vanwege de nodige risico’s. Mensen vast in lift

Volgens energiebedrijf Enexis zitten bijna 1.200 adressen in de wijk zonder stroom. Eén van die adressen is Residentie De Wijert aan de Van Ketwich Verschuurlaan. “In het gebouw zijn door de stroomstoring mensen vast komen te zitten in de lift”, vertelt Joey Lameris van 112groningen.nl. “De brandweer van Haren heeft deze mensen kunnen bevrijden.” “Ook rook uit stroomhuis Van Ketwich Verschuurlaan”

De brandweer van Haren kwam met twee tankautospuiten naar de stad. “De tweede auto is doorgereden naar een stroomkast aan de Van Ketwich Verschuurlaan”, vult Lameris aan. “Er was een melding binnengekomen dat ook hier rook uit zou komen. Brandweerlieden hebben een controle uitgevoerd maar hebben niets aangetroffen.”