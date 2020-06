16-06-2020, 112Groningen.nl & Persbericht & Foto Gemeente Delfzijl

Burgemeester Beukema bedankt Delfzijlster helden

Delfzijl - Afgelopen maandag, 15 juni 2020, heeft burgemeester Beukema van Delfzijl een cadeaubon overhandigd aan Steven Bakker en Teun Haveman.

Hiermee heeft de burgemeester deze jongemannen bedankt omdat zij op maandag 8 juni 2020 een man uit het Damsterdiep hebben gered.



Het slachtoffer, een 30 jarige man uit Nigeria, was in het Damsterdiep terecht gekomen. De Delfzijlster helden zagen de man in het water liggen en aarzelden vervolgens geen moment. Steven voer direct met zijn bootje onder de brug door naar de man in het water. Teun is over de brug gerend. Samen hebben ze de man op de kant getrokken.



De burgemeester bedankte de jonge mannen en hun ouders namens de gemeente. Vanuit het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was Gerwin Jobing, locatiemanager azc Delfzijl, aanwezig. Ook hij had een attentie voor de jonge mannen als dank voor hun daad.



Het slachtoffer zelf bedankte de mannen voor het feit dat zij op het juiste moment op de juiste plek waren en hebben gedaan wat zij deden en zo zijn leven hebben gered. "I am so happy it is out of this world", waren zijn woorden.



Delfzijl is trots op deze helden!