17-06-2020, Oogtv.nl (Bron)

Leerling OBS De Beijumkorf heeft het coronavirus

Groningen - De GGD heeft dinsdag bij één van de leerlingen van OBS De Beijumkorf het coronavirus vastgesteld.

De betreffende leerling is twee weken thuis in quarantaine. Het gaat naar omstandigheden goed met het kind. Zegt Oogtv.

De GGD heeft de leiding over verdere stappen die in dit geval nodig zijn, in samenwerking met de school en het bestuur. De GGD is ook bezig met een contactonderzoek. Dat betekent dat wordt nagegaan wie met het kind en zijn gezin in contact is geweest.

Het RIVM en de GGD stellen dat alle leerlingen en medewerkers gewoon naar school kunnen, tenzij zij klachten hebben die doen denken aan het coronavirus. Er zijn geen aanvullende maatregelen voor de leerlingen nodig. Alle ouders van leerlingen van De Beijumkorf zijn op de hoogte gesteld.