Twee bedrijfsbusjes botsen in Winschoten

Winschoten - Op de A.J. Romijnweg / M.J. van Olmstraat in Winschoten zijn donderdagmiddag om 16:45 uur twee bedrijfsbusjes met elkaar in botsing gekomen. 1 sloeg daarbij over de kop.