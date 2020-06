17-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Zwangere koe door brandweer uit water gered

Groningen - De Groninger brandweer is woensdagmiddag enige tijd bezig geweest met het redden van een koe die verkoeling zorgt in een sloot in het natuurgebied Kardinge.

Een voorbijganger zag de koe in de sloot liggen en alarmeerde de brandweer. Brandweerlieden hebben meerdere keren geprobeerd de koe uit de sloot te trekken met behulp van touwen en een brandslang.



Toen de boer ter plekke kwam bleek het dat het om een hoog zwangere koe ging. Uiteindelijk werd de hulp van een duikploeg en een trekker ingeroepen. Met behulp van de trekker is de zwangere koe uiteindelijk op het droge getrokken.



De boer zal de koe gaan onderzoeken op haar gezondheid. Na ruim een uur konden de brandweerlieden weer retour naar de kazerne.