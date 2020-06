17-06-2020, Robin Feunekes

Kat haalt kattenkwaad uit in boom

Noordlaren - Een kat heeft woensdagavond flink wat kattenkwaad uitgehaald aan de Duinweg in Noordlaren. Het dier zat in de boom en was er met geen mogelijkheid uit te krijgen.

De brandweer ging met de hoogwerker ter plaatse om het dier uit te boom te halen. Dit bleek echter moeilijker dan gedacht. De korf van de hoogwerker kon de kat niet bereiken door de grote hoeveelheid takken eromheen. Een blusauto werd opgeroepen om met een gewone ladder bij de kat te komen. Toen de ladder niet lang genoeg bleek heeft de brandweer met een straal water geprobeerd de kat naar beneden te jagen. Nadat ook dit niet lukte zat er niets anders op dan de kat uit de boom te kijken. De kat is uiteindelijk zelf naar beneden geklommen.