Fietsster geschept door taxi-busje en raakt licht gewond

Groningen - Een fietsster is donderdagochtend omstreeks kwart over tien geschept door een taxi busje op de Van Swietenlaan in Groningen.

De fietsster kreeg vermoedelijk geen voorrang van de taxi en werd met haar fiets geschept. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan de gewonde vrouw. De politie had de weg tijdelijk afgesloten voor het verkeer.





De fietsster raakte door het ongeval gewond aan haar hoofd. Zij is ter plekke door het ambulance personeel behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De Van Swietenlaan is inmiddels weer door de politie vrijgegeven. De politie zette het ongeval op papier en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het gaat, naar alle waarschijnlijkheid, om een voorrangsfout.