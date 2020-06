18-06-2020, OM.nl Tweet

Verdachte(55) in vrijheid gesteld door rechter-commissaris

Nieuw Buinen - Het OM had de bewaring gevorderd van de man, die was aangehouden voor bezit van tientallen wapens, die zaterdagmiddag werden gevonden in een woning aan de Glaslaan in Stadskanaal na anonieme tip.