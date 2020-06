18-06-2020, Oogtv.nl (Bron)

Aangiftes van internetcriminaliteit in één jaar verdubbeld

Groningen - Groningers worden relatief vaak getroffen door een vorm van cybercrime. Per 10.000 inwoners van de gemeente zijn sinds januari van dit jaar 4,3 cybermisdrijven geregistreerd bij de politie, terwijl dit landelijk op 2,7 incidenten ligt.

Een verdubbeling ten opzichte van 2019, zo blijkt uit onderzoek van VPNGids, dat de meest recente politiecijfers over 2020 analyseerde. Zegt Oogtv.nl

Ook de rest van de provincie was relatief vaak slachtoffer van cybercriminaliteit. Het aantal gevallen van cybercrime ligt in de provincie in de eerste helft van 2020 zelfs hoger dan het aantal woninginbraken (41 woningibraken, 68 aangiftes van internetcriminaliteit.)

Van de provincie Groningen waren de inwoners van Westerwolde en Oldambt relatief het vaakst slachtoffer van cybercrime, met respectievelijk 5 en 4,7 meldingen per 10.000 inwoners. In Westerwolde is bovendien de sterkste toename ten opzichte van een jaar eerder: begin 2019 werden er slechts 1,2 meldingen gedaan per 10.000 inwoners.