18-06-2020, OM.nl Tweet

`Coke` agent(30) langer vast in cel

Groningen - De rechtbank heeft de gevangenhouding bevolen voor vijftien dagen van een politiemedewerker (30) van de eenheid Noord-Nederland op verdenking van het voorhanden hebben van cocaïne.

In zijn auto is een kilo coke en in zijn woning een grote hoeveelheid contant geld gevonden.

Tweet