18-06-2020, Telegraaf.nl tekstbron & 112Gr. foto

Aanrander Roden mogelijk op film vastgelegd

Roden (Dr.) - De politie in Drenthe die onderzoek doet naar een ernstig zedenmisdrijf in Roden, heeft camerabeelden gekregen van mensen uit de directe omgeving van de straat waar een jong meisje werd misbruikt. Dat meldt de Telegraaf.nl donderdag.

„We hebben van diverse mensen camerabeelden ontvangen en gaan nu kijken of de man die we zoeken is vastgelegd”, zo laat een woordvoerder weten.

