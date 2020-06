18-06-2020, Facebook Ommelanden Midden Politie

Twee jongens aangehouden na gebruik lachgas

Veendam - Donderdagmiddag kreeg de politie een melding dat er op het Raadhuisplein te Veendam een groepje jongeren aanwezig was, en één van deze jongeren zou lachgas aan het gebruiken zijn.

Op het moment dat de politie ter plaatse kwamen was één van de jongeren inderdaad lachgas aan het gebruiken, door de collega's werd inzage van het ID bewijs gevorderd maar één van de personen gaf hier geen gehoor aan.

De politie is toen tot aanhouding overgegaan waarbij de verdachte in verzet ging. Hierbij is gepast geweld gebruikt om de verdachte onder controle te brengen en is de verdachte overgebracht naar het politiebureau. De jongere die lachgas aan het gebruiken was is eveneens aangehouden.

Het gebruik van lachgas is sinds kort opgenomen in de APV van Veendam en is verboden.