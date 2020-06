18-06-2020, Michael Huising 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl embed

Telescoopkraan gekanteld bij Tynaarlo (2x Video)

Tynaarlo (Drenthe) - Op de Zuidlaarderweg N386 in Tynaarlo is donderdagmiddag een telescoopkraan gekanteld. De oorzaak is niet duidelijk.

De weg was in beide richtingen tijdelijk afgesloten dppr het ongeval. De chauffeur raakte lichtgewond bij het ongeval, deze hoefde niet naar het ziekenhuis. Een andere kraan komt ter plaatse om het gevaarte te bergen.