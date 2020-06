18-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Brandweer redt koe uit de sloot in Onnen

Onnen - De brandweer van Haren werd donderdag aan het einde van de middag gealarmeerd voor een dier te water aan de Zuiderhooiweg in Onnen.

Een koe was door nog onbekende oorzaak in een sloot belandt en kon er op eigen kracht niet meer uit komen. Brandweerlieden wisten met behulp van een touw en een brandslang de koe uit de sloot te trekken.



De koe kon al snel na zijn redding weer rond huppelen in het weiland bij de andere koeien. De koe raakte bij deze actie niet gewond.



Twee weken geleden moest de brandweer ook al uitrukken voor een koe in problemen aan de Zuiderhooiweg in Onnen. Toen zat een koe bekneld met zijn poot in een hekwerk. Gelukkig zat er dit keer geen koe bekneld. Het is onbekend of het om dezelfde koe ging.