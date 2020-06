18-06-2020, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl, Jelte Haumersen & Ruben H. - 112Groningen.nl

Grote uitslaande brand in fietsenwinkel in Roden (2x Video)

Roden - De brandweer is donderdagavond met groots materieel uitgerukt voor een grote uitslaande brand in een fietsenwinkel aan de Kanaalstraat in Roden.

De eerste melding kwam omstreeks vijf voor acht bij de meldkamer binnen, vlak voor sluitingstijd van de winkel. Na enkele minuten werd er door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand omdat de brand mogelijk uitslaand zou zijn.





Uitslaande brand

Toen de eerste brandweerwagens ter plaatse kwamen bleek dat er inderdaad sprake was van een uitslaande brand. Bij de brand kwam veel rookontwikkeling vrij. Vanwege de omvang van het pand werd er opgeschaald naar grote brand, en extra materiaal van onder andere brandweer Groningen kwam ter plekke om assistentie te verlenen.

Volgens een getuige sloegen de vlammen uit het dak en uit de voorgevel van het pand.





NL-Alert

In verband met de grote brand in Roden werd er een NL-Alert bericht verspreid onder de huishoudens in de omgeving van Roden. Het advies van NL-Alert was om ramen en deuren te sluiten, en om mechanische ventilatie uit te schakelen in verband met de forse rookontwikkeling dat over Roden trekt.





Opschaling Grip 1

Rond 20:40 uur, ongeveer 45 minuten na de eerste melding, werd er opgeschaald naar Zeer grote brand Grip 1. Bij een Grip 1 situatie komen alle leidinggevenden van de hulpdiensten bij elkaar om te vergaderen en te overleggen over het verloop van de inzet en om te kijken wat er eventueel nog gered kan worden. Bij zo'n overleg zitten onder andere een officier van dienst van de -brandweer, -ambulance, -politie, -bevolkingszorg, -de gemeente, en verschillende experts.





Brand onder controle

De brand in Roden lijkt omstreeks 22:00 uur aardig onder controle te zijn. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe is de brand niet meer uitslaand. Er komt nogsteeds rook vrij en de brandweer is nog volop aan het blussen. Zolang u last heeft van de rook blijft het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.





Nabluswerkzaamheden

Ook in de loop van de nacht zal de brandweer nog bezig zijn met het nablussen van de brand. Ook komt bij het nablussen nog rook vrij, dus het verzoek blijft om ramen en deuren te sluiten komende nacht.





Meterkast mogelijk oorzaak

Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niet veel bekend. Volgens de eerste melding bleek het te gaan om een brand die mogelijk zou zijn begonnen in de meterkast van het pand. Dit is niet bevestigd en zal dus moeten worden onderzocht. De politie zal morgen bij daglicht onderzoek gaan doen naar de oorzaak van de brand.





Zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond, wel stond een ambulance paraat mocht het fout gaan. Het pand waar de brand woedde kan als verloren worden beschouwd. De Kanaalstraat in Roden is vanwege de brand afgesloten voor het verkeer, ook een aantal straten in de omgeving zijn afgesloten.





Geef de hulpdiensten de ruimte en blijf uit de rook!