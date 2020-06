19-06-2020, Annet Vieregge 112Gr. & Marije Timmer

Winkelbrand Winschoten blijkt rokende waterkoker

Winschoten - Brandweer Winschoten werd vrijdagmorgen om 10:20 uur opgeroepen voor een winkelbrand aan de Torenstraat in Winschoten. Er was wat rookontwikkeling gezien in de keuken van het pand.