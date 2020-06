19-06-2020, Oogtv.nl (Bron)

‘Groningen heeft dezelfde problemen met criminaliteit als Amsterdam en Rotterdam’

Groningen - Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat zijn aanpak van criminaliteit in Noord-Nederland verstevigen.

Volgens het Friesch Dagblad meldde de minister dat donderdag tijdens een werkbezoek in Leeuwarden.

Grapperhaus meldde dat groei van sommige politieteams in het Noorden niet uitgesloten wordt. “Leeuwarden en Groningen hebben echt dezelfde problematiek als Amsterdam en Rotterdam, weliswaar in kleinere getale”, zo stelde Grapperhaus. Ook in de noordelijke havens komen drugs en wapens binnen. Bovendien is hier een groot landelijk gebied. Dit speelt zich ook af in gewone woonwijken.” Zegt Oogtv.

Burgemeester Buma van Leeuwarden organiseerde het werkbezoek om Grapperhaus van de bewapening van boa’s te overtuigen. Dit is inmiddels gedeeltelijk toegestaan. Buma sprak tijdens het werkbezoek niet alleen namens zijn stad, maar ook namens de rest van Noord-Nederland: “We willen vooral de discussie vanuit het Noorden voeren”, aldus Buma. Ook pleitte Buma voor de tijdelijke inhuur van deskundigen bij het RIEC Noord en dat ook de rechtbanken en het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland versterkt worden.