19-06-2020, Redactie

Rookontwikkeling bij bermbrand Kolham

Kolham - De brandweer heeft vrijdagmiddag een brand in een berm op de A7 geblust. Om 16:25 uur kwam de melding binnen bij de brandweer van Hoogezand. Er was enige rookontwikkeling. Omstanders belden 112.

De brand woedde over een afstand van 40 meter. 1 rijstrook was korte tijd afgesloten meldt de tipgever. De brand was snel uit.