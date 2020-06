19-06-2020, Infoleek.nl bron

Politie lost waarschuwingsschot tijdens aanhouding 40-jarige man

Roden (Dr.) - De politie heeft donderdagavond aan de Dwazziewegen in Roden een 40-jarige man uit deze plaats aangehouden vanwege een melding van een ruzie en bedreiging met een vuurwapen eerder op de avond.

Tijdens de aanhouding was de politie genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen.

De agenten gingen donderdagavond af op een melding van een ruzie en bedreiging met een vuurwapen bij een woning aan de Dwazziewegen. Daarbij zou mogelijk ook geschoten zijn. Niemand raakte hierbij gewond. Zegt Infoleek.nl

Toen de agenten aankwamen zagen zij de mogelijke verdachte uit een woning komen. Ze wilden hem aanhouden maar tijdens de aanhouding voelden ze zich genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. Hierop konden ze de man aanhouden.

In de woning werd een vuurwapen gevonden. Dit is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld. De man zit nog vast en wordt verhoord.