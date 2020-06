19-06-2020, Ditisroden.nl & Infoleek.nl

Schade bij daglicht groot in Roden

Roden (Dr.) - Van de fietsenwinkel BikeLife aan de Kanaalstraat in Roden, waar donderdagavond brand uitbrak, is helemaal niets meer over.

De Surfstore en Loods Roden hebben alleen roet en waterschade opgelopen bij de brand.



Het voorste gedeelte is compleet verwoest door de brand. Het achterste gedeelte vanaf de brandmuur staat nog wel overeind.



Volgens woordvoerder Marcel van Alphen van Veiligheidsregio Drenthe ging het om een zeer grote brand die in een meterkast is ontstaan. Vrijdag betrokken ze hun nieuwe pand die net klaar was. Meer info op