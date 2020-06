19-06-2020, Brandweer.nl

20 juni herdenking omgekomen brandweercollega's tijdens hun werk

Groningen - Op de ochtend van 9 februari 1951 waaide er een krachtige wind, waardoor olie zich had opgehoopt in de Wilhelminahaven in Vlaardingen. Door nog onbekende oorzaak is deze olie in brand geraakt. Zegt Brandweer.nl