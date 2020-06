20-06-2020, Martin Nuver 112Gr. & Oogtv bron

Gewonde bij woningoverval Papengang in binnenstad (Video)

Groningen - In een woning aan de Papengang in de binnenstad van Groningen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een woningoverval plaatsgevonden. Een bewoner is daarbij lichtgewond geraakt.

De overval vond plaats rond 01.40 uur. “Bij de overval zijn drie personen een woning binnengedrongen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Zij waren vermoedelijk gewapend met messen. In de woning waren op dat moment twee mensen aanwezig. Eén van hen is lichtgewond geraakt. Van de drie verdachten is nog geen signalement bekend. Wij doen onderzoek wat zich precies heeft afgespeeld.” Zegt Oogtv.nl. Getuigen

De politie doet ondertussen een beroep op mensen die wellicht meer informatie hebben. “Heb je iets verdachts gezien in de Papengang, ben je getuige geweest van de overval of heb je wellicht camerabeelden gemaakt, meld je dan bij ons. Dit kan op 09008844. Je kunt ook anoniem contact met ons opnemen via 08007000.” tweet en video