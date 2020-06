20-06-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Woningbrand Sint Vitusholt Winschoten

Winschoten - Bij een woning aan het Sint Vitusholt in Winschoten is zaterdagmiddag rond 12:45 uur veel schade ontstaan na brand. Het betrof een twee onder een kapwoning. Het vuur bedreigde ook korte tijd de woning van de buren.

Stichting Salvage helpt de bewoners bij de afhandeling van de schade. Tv Noord Tweet

Uit voorzorg werd er een tweede brandweerploeg opgeroepen. De bewoners waren op het moment niet aanwezig in de woning meldt de brandweer. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Binnen twintig minuten was de brand onder controle.