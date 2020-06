20-06-2020, Marc Dol - 112Gr.

Herdenking voor omgekomen brandweermensen

Stadskanaal - De brandweer in Stadskanaal heeft zaterdagmiddag een ereteken gemaakt ter nagedachtenis van brandweerpersoneel dat tijdens een inzet om het leven is gekomen.

Het teken werd gemaakt bij de brandweerkazerne in Stadskanaal. Naast het teken in Stadskanaal werd het teken ook in Veendam, Zuidbroek en Finsterwolde gemaakt. Een minuut lang kruisten 2 waterstralen elkaar ter nagedachtenis aan zij die alles gegeven hebben tijdens hun brandweerinzet.