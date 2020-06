20-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Binnenvaartschip ramt brug over Van Starkenborghkanaal in Groningen (Video)

Groningen - Een groot binnenvaartschip is vanmorgen tegen de Busbaanbrug over het Van Stakenborghkanaal in Groningen gevaren.

De complete stuurhut van het schip "Nassaukade" is door de botsing verwoest. Gelukkig vielen er bij de aanvaring geen gewonden. De oorzaak van de aanvaring is nog onbekend en zal moeten worden onderzocht door een inspectie dienst.



Ook is nog onduidelijk of de brug schade heeft opgelopen. Het schip is na de botsing een stuk doorgevaren en heeft aangemeerd nabij de Oostersluis. Later zal het schip naar een werf gaan voor reparatie. Volgens Rijkswaterstaat is het scheepvaartverkeer niet gestremd geweest. DvhN