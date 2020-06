20-06-2020, Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Politie-onderzoek in woning in Winschoten

Winschoten - De politie is momenteel bezig met een onderzoek in en nabij een woning aan de Bosstraat in Winschoten.

De deur van het pand is eerder vanmiddag door de politie geforceerd, dat meldt een getuige. Het is momenteel onbekend wat er aan de hand is. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse en ook de recherche én een GGD arts zijn ter plekke. Politieagenten zijn met speciale pakken in het pand bezig met onderzoek.





Mogelijk later meer informatie bekend.