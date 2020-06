20-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Opgeviste ‘mortier’ blijkt stuk afval te zijn (Video)

Groningen - De hulpdiensten moesten zaterdagmiddag opnieuw in actie komen bij de Gorechtvijver in de Oosterparkwijk. Een magneetvisser had een voorwerp opgevist met zijn magneet. Het voorwerp leek erg op een mortier, hierop werden de hulpdiensten ingeschakeld.

De omgeving van het gevonden voorwerp werd door politieagenten afgezet met linten tot afwachting van een gespecialiseerd iemand van het team explosieven verkenner (TEV). Een verkenner van de TEV is iemand die gespecialiseerd is in het herkennen van verdachte voorwerpen en explosieven.



De magneetvisser die het voorwerp aan de haak had geslagen dacht dat het om een Britse mortiergranaat uit de Tweede Wereldoorlog ging. Nadat de explosieven verkenner het voorwerp had geïnspecteerd, bleek het te gaan om een groot stuk afval van metaal. Het voorwerp had zomaar een mortier kunnen zijn vanwege de vorm en het gewicht.



Twee weken terug was het ook al flink raak bij de vijvers aan de Gorechtkade. Toen werden er door magneetvissers twee daadwerkelijke explosieven uit het water gehaald.





De onderstaande video is van de vondst van twee weken geleden.